Ночью под Токсово вспыхнул частный дом

В ночь на 21 марта во Всеволожском районе Ленобласти произошел пожар.

Как сообщили в ГУ МЧС по региону, в одном из садоводств загорелся частный дом.

Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 00:40. Дым заметили жители садоводства «Защита» в поселке Токсово и вызвали экстренные службы.

В ликвидации пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Частный дом горел на площади 60 квадратных метров.

Справиться с огнем удалось в 1:42 мск. Сведений о пострадавших не поступала.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что еще один смертельный пожар случился сегодня на улице Тамбасова. Огонь охватил четырехкомнатную квартиру.