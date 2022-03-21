На Гаккелевской водитель каршеринга сбил пешехода на моноколесе и скрылся

На Гаккелевской водитель каршеринга сбил пешехода на моноколесе и скрылся
ДТП произошло в вечернее время. Фото: скриншот "Наш Приморский район"/ "ВКонтакте"

На улице Гаккелевская водитель каршеринга подбил припаркованную иномарку, после чего, пытаясь скрыться, дважды совершил наезд на пешехода.

Инцидент произошел вечером воскресенья, 20 марта, в районе метро «Комендантский проспект». Подробности очевидцы рассказали в группе «Наш Приморский район» в «ВКонтакте».

По словам очевидцев, водитель каршеринга службы «СитиДрайв» дважды сбил прохожего на моноколесе, а перед этим протаранил припаркованный рядом автомобиль.

Прохожие, увидев лихачу, попытались помешать ему скрыться с места ДТП. Однако молодой человек дважды наехал на пешехода на моноколесе. Пострадавший получил травмы средней тяжести.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что пьяный водитель на перекрестке в Калининском районе сбил девочку. Визуально водитель находился в нетрезвом виде. Автомобилист сбил девочку-подростка на регулируемом пешеходном переходе. Малышка перебегала дорогу на запрещающий сигнал светофора.

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