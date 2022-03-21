На улице Жака Дюкло задержан мужчина по подозрению в убийстве сожительницы

На улице Жака Дюкло задержан мужчина по подозрению в убийстве сожительницы
Проводится проверка. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В Выборгском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства смерти местной жительницы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 7 по ул. Жака Дюкло обнаружен труп женщины 1973 года рождения с гематомами на лице и теле.

В квартире также находился ее сожитель 1971 года рождения. По его словам, они с женой злоупотребляли алкоголем и утром он обнаружил, что жена скончалась. Мужчину задержали и госпитализировали в Городскую больницу № 3.

С места происшествия изъяли следы рук, биоматериалы, семь бутылок, нож, следы обуви.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница оказалась в психбольнице после нападения с ножом на одноклассницу.

выборгский район задержание убийство


 

Новости партнеров
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов