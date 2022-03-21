На улице Жака Дюкло задержан мужчина по подозрению в убийстве сожительницы

В Выборгском районе Петербурга устанавливаются обстоятельства смерти местной жительницы.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 марта в полицию поступило сообщение о том, что в квартире дома 7 по ул. Жака Дюкло обнаружен труп женщины 1973 года рождения с гематомами на лице и теле.

В квартире также находился ее сожитель 1971 года рождения. По его словам, они с женой злоупотребляли алкоголем и утром он обнаружил, что жена скончалась. Мужчину задержали и госпитализировали в Городскую больницу № 3.

С места происшествия изъяли следы рук, биоматериалы, семь бутылок, нож, следы обуви.

Труп направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница оказалась в психбольнице после нападения с ножом на одноклассницу.