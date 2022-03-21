Полицейские искали бомбы в отеле на Вознесенском и ресторане на Просвещения

Сотрудники полиции Петербурга искали бомбы в отеле на Вознесенском проспекте и ресторане на проспекте Просвещения. Причиной этого стало анонимное сообщение с угрозами.

Оба письма поступили 20 марта. Первыми к правоохранителям обратились из отеля «For seasons». По словам управляющей, на рабочий телефон позвонил неизвестный и сообщили о заминировании данного отеля.

Как стало известно Gzeta.SPb.ru, позднее с аналогичным заявлением к полицейским обратился замдиректора ресторана «Баден-Баден».

Прибывшие правоохранители осмотрели указанные объекты, но взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружили. Эвакуация не проводилась.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за день «заминировали» более 200 судов, учебных заведений и Пулково. Всего полиции пришлось проверить 221 здание: 156 судов в городе и области, 61 учебное заведения, одну станцию метрополитена, три ТЭЦ и Пулково. Однако никаких подозрительных предметов найдено не было.