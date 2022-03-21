Пьяные посиделки в Ломоносове закончились ножевым ранением

В Петродворцовом районе мужчина попал в больницу с ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 марта в полицию поступило сообщение о том, что Ломоносове, на Ораниенбаумском проспекте, д. 49, корп. 1, кв.53 пришел сосед с ножевым ранением.

По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков мужчина 1967 года рождения нанес ножевые ранения своему соседу. Подозреваемый задержан. Пострадавшего госпитализировали с проникающей колото-резаной раной грудной клетки справа, непроникающей колото-резаной раной поясничной области в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница оказалась в психбольнице после нападения с ножом на одноклассницу.