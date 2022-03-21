Пьяные посиделки в Ломоносове закончились ножевым ранением

Пьяные посиделки в Ломоносове закончились ножевым ранением
Подозреваемый задержан. Фото: Baltphoto

В Петродворцовом районе мужчина попал в больницу с ножевым ранением.

Как стало известно gazeta.spb.ru, 18 марта в полицию поступило сообщение о том, что Ломоносове, на Ораниенбаумском проспекте, д. 49, корп. 1, кв.53 пришел сосед с ножевым ранением.

По предварительной информации, после совместного распития спиртных напитков мужчина 1967 года рождения нанес ножевые ранения своему соседу. Подозреваемый задержан. Пострадавшего госпитализировали с проникающей колото-резаной раной грудной клетки справа, непроникающей колото-резаной раной поясничной области в тяжелом состоянии. Он находится в реанимации.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургская школьница оказалась в психбольнице после нападения с ножом на одноклассницу.

задержание ломоносов ножевое ранение


 

Новости партнеров
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Что могут национализировать в Петербурге в ответ на западные санкции?
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
Бородина покинула Россию вместе с дочками: «Вы не имеете никакого права за меня принимать решения»
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
В ДНР заявили о постепенном взятии в кольцо украинских военных недалеко от Донецка
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов