В Колпинском районе мужчина устроил стрельбу из ружья

В Колпинском районе задержан мужчина, подозреваемый в хулиганской стрельбе.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 20 марта в полицию обратилась женщина, проживающая в доме по улице Победы в поселке Саперное и рассказала о том, что на улице произошла драка. Сотрудники полиции задержали 32-летнего неработающего мужчину, который был доставлен в отдел полиции. Позже в правоохранительные органы с заявлением обратился 33-летний мужчина, который сообщил, что у дома 4 по улице Правды неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из ружья. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В результате проведенного обыска по месту жительства злоумышленника изъято три ружья, патроны и охотничий билет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у отеля на Невском задержали мужчину с пистолетом.