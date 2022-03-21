В Колпинском районе мужчина устроил стрельбу из ружья

В Колпинском районе мужчина устроил стрельбу из ружья
Произошла стрельба. Фото: pixabay.com

В Колпинском районе задержан мужчина, подозреваемый в хулиганской стрельбе.

Как сообщили в ГУ МВД по городу и региону, 20 марта в полицию обратилась женщина, проживающая в доме по улице Победы в поселке Саперное и рассказала о том, что на улице произошла драка. Сотрудники полиции задержали 32-летнего неработающего мужчину, который был доставлен в отдел полиции. Позже в правоохранительные органы с заявлением обратился 33-летний мужчина, который сообщил, что у дома 4 по улице Правды неизвестный мужчина несколько раз выстрелил из ружья. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В результате проведенного обыска по месту жительства злоумышленника изъято три ружья, патроны и охотничий билет.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что у отеля на Невском задержали мужчину с пистолетом.

Колпинский район происшествия стрельба


 

Новости партнеров
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Почему вы сейчас заверещали?»: Михалков вскрыл правду о звездных «плакальщиках» на фоне конфликта с Украиной
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
Вслед за другими телеканалами НТВ изменил сетку вещания
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
В ФРГ рассказали о потоке беженцев из Украины
Ещё на Gazeta.SPb
В РЖД сообщили о приостановке контракта с Siemens на «Сапсаны»
Ревнивец облил кислотой экс-возлюбленную с парнем в Домодедово и был задержан
Врачи больницы имени Семашко собрали для беженцев несколько тонн помощи
Фура и КАМаз раздавили легковушку с водителем на КАД
Госдума отменила НДФЛ с процентов по вкладам россиян
«Алмаз-Антей» не может получить миллиард долларов за экспортные поставки
В Петербурге снесли более 43 точек незаконной торговли за неделю
Названо число окончательно потерянных Россией из-за санкций самолетов