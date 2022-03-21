Пьянка в гараже в Кингисеппе закончилась стрельбой из ружья

В Кингисеппском районе Ленобласти конфликт между мужчинами закончился стрельбой. Одного из них госпитализировали, второй отправился в отделение полиции.

Инцидент произошел среди ночи 20 марта на в городе Кингисепп. Около 4-х часов в полицию поступило сообщение о стрельбу на территории гаражного общества на Красногвардейской улице.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по области, оказалось, что во время ссоры, возникшей в ходе распития спиртного, 32-летний из своего охотничьего ружья дважды выстрелил в сторону 32-летнего оппонента.

Пострадавшего госпитализировали в удовлетворительном состоянии.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Злоумышленник опущен под обязательство о явке.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что в Колпинском районе задержан мужчина, подозреваемый в хулиганской стрельбе. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. В результате проведенного обыска по месту жительства злоумышленника изъято три ружья, патроны и охотничий билет.