Врач стал жертвой грабителя с сайта знакомств в Петербурге

В Красносельском районе сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в ограблении врача.

В воскресенье, 20 марта, в полицию поступило обратился 43-летний врач частной клиники, проживающий в Красном Селе. Он рассказал, что к нему по месту жительства в квартиру дома 12/1 по Гатчинскому шоссе проникли посторонние, которые под угрозой применения насилия, заставили его перевести средства с банковской карты на неизвестный счет в размере 6 500 рублей.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу, позднее выяснилось, что заявитель на сайте знакомств познакомился с мужчиной, который пришел к нему домой в сопровождении еще двух мужчин.

По «горячим следам» на месте происшествия по подозрению в совершении данного преступления задержан 23-летний неработающий гражданин.

Уголовное дело возбудили по факту грабежа.

Ранее Gzeta.SPb.ru сообщала, что во Всеволожском районе домработница ограбила дом бизнесмена на 8 млн рублей.