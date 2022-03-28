Онкологи рассказали, почему не следует избегать одышки

Онкологи рассказали, почему не следует избегать одышки
Онкологи рассказали, почему не следует избегать одышки. Фото: Pixabay

Врачи предупреждают, что одышка может сигнализировать об опасном процессе в организме.

Когда не хватает кислорода, легкие стараются забрать как можно больше воздуха, у человека сбивается дыхание. Онкологи заявляют, что одышка может быть симптомом проявления рака. Об этом сообщает MedikForum.ru.

По данным организации Cancer Research UK, многие признаки рака уникальны, но есть и такие, возникновение которых характерно при разных его видах, например, одышка.

Эксперты отмечают, что до 70% больных раком сталкивались с одышкой. Так, при раке легких одышка возникает у 90% людей. Люди, болеющие раком, задыхаются по ряду причин.

Специалисты рекомендуют людям, страдающим одышкой не от респираторных заболеваний, обратиться для обследования к врачу.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в группу риска по развитию рака легких попадают не только курильщики, но и жители крупных городов и районов с неблагоприятной экологией, а также пациенты с онкологическим анамнезом в семье.

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