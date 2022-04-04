Пять снарядов времен ВОВ нашли на заводе в Ломоносове

В Ломоносове взрывотехники обследовали похожие на военные снаряды предметы, найденные на территории завода.

Как сообщила пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, подозрительные предметы были обнаружены в понедельник утром на территории краностроительного завода в Гаванском переулке. Рабочие нашли три небольших ржавых предмета, внешне похожих на снаряды.

Прибывшие на место специалисты ОМОН выяснили, что это три пустых корпуса снарядов калибра 85 мм времен Великой Отечественной войны. Рядом с ними нашли еще два корпуса от 115-миллиметровых снарядов, тоже военных времен.

Находку изъяли для утилизации.

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