Православные христиане отмечают Вербное воскресенье

Православные христиане отмечают Вербное воскресенье
Освященную вербу кладут дома перед иконами. Фото: Baltphoto/Ольга Андросова

В воскресенье, 17 апреля, православные христиане отмечают один из 12 главных церковных праздников — Вход Господень в Иерусалим, или Вербное воскресенье. Это праздник наступает за неделю до Пасхи и предваряет собой Страстную неделю — воспоминания о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа.

Сегодня, как и накануне вечером, во всех православных храмах России освящают вербные ветки. Их принято потом хранить в течение всего года дома. В России они заменяют пальмовые ветви, которыми приветствовали Иисуса Христа жители Иерусалима.

Вход Господень в Иерусалим — одно из главных событий последних дней земной жизни Христа, которое описывают все четыре евангелиста.

После праздника Входа Господня в Иерусалим у православных христиан начинается Страстная седмица (неделя) в память о страданиях и крестной смерти Иисуса Христа, а в следующее воскресенье наступает Пасха — Воскресение Христово. В этом году Пасху будут праздновать 24 апреля.

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