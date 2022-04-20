Розенбаум отозвал свою кандидатуру на присвоение ему звания Почетного гражданина Петербурга

Розенбаум отозвал свою кандидатуру на присвоение ему звания Почетного гражданина Петербурга
Александр Розенбаум не сообщил о причинах отказа. Фото: кадр из видео/Youtube

Народный артист РФ Александр Розенбаум отозвал поданную в Законодательное собрание Петербурга заявку на присвоение ему звания Почетного гражданина города. Как передает ТАСС, об этом в среду заявил депутат петербургского парламента Антон Соловьев.

По его словам, артист не сообщил о причинах такого решения.

На брифинге для журналистов ранее спикер ЗакСа Александр Бельский сообщил. что принято решение о голосовании и выборах Почетного гражданина города.

Выборы почетных граждан могут состояться на заседании перед Днем основания Петербурга.

Ранее в качестве кандидатов в почетные граждане профильная комиссия утвердила председателя правления и заместителя председателя совета директоров ПАО «Газпром» Алексея Миллера, председателя совета директоров биотехнологической компании «Биокад» Дмитрия Морозова, секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева, народного артиста РФ Александра Розенбаума и президента некоммерческого партнёрства «Транспортный союз Северо-Запада» Владимира Ходырева.

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