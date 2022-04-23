Потребительские кредиты в России подорожали почти в два раза

Количество выданных кредитов в марте снизилось более чем на 69% - до 612,6 тысячи. Фото: Pixabay

Количество выданных кредитов в марте снизилось более чем на 69% - до 612,6 тысячи. Фото: Pixabay

Потребительские кредиты для россиян за месяц подорожали с 17% до 30,7% годовых.

По информации бюро кредитных историй «Эквифакс», в феврале потребкредиты стоили в среднем 17% годовых, а к апрелю они подорожали до 30,7% годовых. Об этом пишет РИА Новости.

На данном фоне количество выданных кредитов в марте снизилось более чем на 69% — до 612,6 тысячи. Этот показатель стал минимальным с апреля прошлого года. Объем полученных кредитов упал еще заметней — почти на 88% — до 84,8 миллиарда рублей.

По мнению экспертов, ужесточение банками условий связано с тем, что Центробанк резко повысил ключевую ставку. С конца февраля параметр подняли с 8,5% до 20%.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что экономист Коган дал советы, как обезопасить сбережения от дефолта. Он заверил, что самый лучший способ обезопасить накопления от дефолта — разложить средства по разным корзинам, в том числе валюту.