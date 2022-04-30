Извращенец целый год преследовал юную петербурженку

Извращенец целый год преследовал юную петербурженку
Насильник год доставал девушку. Фото: pixabay.com

В Петербурге задержали мужчину, на протяжении целого года совершавшего насильственные действия сексуального характера по отношению к 18-летней петербурженке.

Последний раз он привязался к ней в метро на станции «Невский проспект». Когда она попыталась снять извращенца на телефон, он ударил ее по голове и убежал.

Пострадавшую госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей.

Как передает «Мойка78», в полицию обратился отец девушки. По его словам, подозреваемый год портил его дочери жизнь.

Злоумышленника — 28-летнего петербржца — задержали 29 апреля. Возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера (п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ).

Напомним, другую девушку после изнасилования сутки удерживали в квартире.

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