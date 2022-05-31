В России за сутки коронавирусом заразились 3 526 человек

В России за сутки коронавирусом заразились 3 526 человек
В России выявили новые случаи коронавируса. Фото: Pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 526 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 331 363. Об этом стало известно сегодня, 31 мая.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 2 536 человек, скончались 88 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 379 117 граждан. Накануне выздоровели 5 486 человека. Общее количество выздоровлений достигло 17 739 356.

По числу заразившихся за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург попал на первое место. Второй в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 190 человек. На третьем месте Московская область — 133 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что врач Мясников назвал спад пандемии коронавируса «концом начала».

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