Big Data МТС: выпускники составляют только четверть аудитории «Алых парусов»

Компания МТС на основе Big Data проанализировала, кто приехал на «Алые паруса». Выяснилось, что выпускники составляют всего 26% от аудитории фестиваля.

Big Data МТС проанализировала посетителей праздника выпускников «Алые паруса», который прошел в ночь с 24 на 25 июня 2022 года. Компания на основе обезличенных данных изучила аудиторию, которая в период проведения праздника собралась на Дворцовой площади, Дворцовой набережной и Дворцовом мосту, а также на Университетской, Английской, Петровской, Мытнинской набережных и набережной Кутузова.

Выяснилось, что выпускники составляют всего 26% аудитории мероприятия. Самая многочисленная возрастная категория среди «сторонних» гостей праздника – люди в возрасте 25-34 лет, они формируют 21% аудитории. Еще по 16% приходится на молодёжь 19-24 лет и людей в возрасте от 35 до 44 лет. Больше половины гостей мероприятия — мужчины: на них приходится 56% аудитории праздника.

Аудитория праздника «Алые паруса» по возрастам

Посмотреть на «Алые паруса» в основном, ожидаемо, приходят жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области – они составляют 70% аудитории. Из Москвы и Подмосковья приехало 9% зрителей, и еще 5% аудитории приходится на гостей из Нижегородской области, Республики Татарстан, Краснодарского края, Свердловской и Новосибирской областей.