Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метро временно ограничено

Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метро временно ограничено
Движение поездов на фиолетовой ветке петербургского метро временно изменилось. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Движение составов по «фиолетовой» ветке петербургского метрополитена временно ограничено.

В воскресенье утром поезда встали на фиолетовой ветке, о чем сообщает пресс-служба петербургского метрополитена.

Отмечается, что причиной ограничения движения по Линии 5 является неисправность состава.

«Приносим извинения за доставленные неудобства», — добавили в пресс-службе.

Так, с 11 часов утра движение осуществляется только на участке от «Шушар» до «Садовой», а с 11:12 — до «Чкаловской». Начиная с 11:23 — движение откроется до «Крестовского острова».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что вчера станция метро «Зенит» не работала с 16:00 как на вход, так и на выход из-за проведения Суперкубка России по футболу. Открылась она только в 21:00. В пресс-службе комитета по транспорту пассажирам рекомендовали пользоваться наземным транспортом или ближайшими станциями метро — «Крестовский остров» или «Беговая».

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