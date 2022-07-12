В России за сутки коронавирусом заразились 3 тысячи человек

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 3 002 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 18 468 310. Об этом стало известно сегодня, 12 июля.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 1 472 человека, скончались 48 заболевших жителей страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 381 669 граждан. Накануне выздоровели 3 209 человек. Общее количество выздоровлений достигло 17 894 065.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 559 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 186 новых ковид-пациентов.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в России до максимума с февраля подскочил коэффициент распространения COVID-19.