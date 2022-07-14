Пенсионерка с Приморского района после медицинского обследования невольно задолжала 100 тысяч

Пенсионерка с Приморского района после медицинского обследования невольно задолжала 100 тысяч. Фото: Pxhere

Пенсионерка с Приморского района после медицинского обследования невольно задолжала 100 тысяч. Фото: Pxhere

Мошенники воспользовались плохим рением пенсионерки с улицы Репищева и оформили на нее кредит, в результате чего женщина невольно попала в долг почти на 100 000 рублей.

Как стало известно Gazeta.SPB, 12 июля 71-летняя женщина получила предложение пройти обследование в «МС-клинике» на Лиговском проспекте, 266. Звонившая женщина представилась сотрудником этой медицинской организации. В полицию пожилая женщина обратилась 13 июля.

Около 16:00 в офисе «МС-Клиника» после прохождения обследования пенсионерка заполнила анкету, а также подписала документы. Правда, с содержимым бумажек пострадавшая не ознакомилась из-за плохого зрения. По возвращению домой документы посмотрел сын пожилой женщины и обнаружил, что на имя матери оформлен кредит в банке на сумму 99 999 рублей. Женщина понятия не имела, что подписала договор кредитования.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Санкт-Петербурге пенсионерка жертвой мошенников и отдала им 1 285 000 рублей.