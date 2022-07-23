Сотрудники МЧС спасли пассажиров тонущего на Фонтанке катера

Сотрудники МЧС спасли пассажиров тонущего на Фонтанке катера
Прогулочный катер в Санкт-Петербурге начал идти ко дну. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

В ночь на сегодня в Санкт-Петербурге в акватории Фонтанки прогулочный катер начал идти ко дну. На борту катера находилось двое пассажиров и капитан.

По предварительным данным, причиной произошедшего является течь. Прибывшие на место сотрудники спасательных служб не только спасли пассажиров и капитана судна, но и вытащили на берег сам катер.

Об этом сообщает 78.ru — они опубликовали кадры произошедшего, снятые очевидцами. Никто из спасенный не пострадал, помощь врачей не потребовалась.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о раскрытии уголовного дела по факту двойного убийства 20-летней давности в Санкт-Петербурге. По делу обвиняются двое — уроженец Псковской области, который уже отбывает наказание за другие преступления, и украинец, объявленный в 2017 году в уголовный розыск.

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