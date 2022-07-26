Дворовая драка с битой и ножом на Долгоозерной закончилась больницей и разбитым авто

В Приморском районе Санкт-Петербурге произошла групповая драка, закончившаяся ножевым и многочисленными ушибами.

Как стало известно Gazeta.SPB, две компании устроили потасовку с битами и ножами во дворе на Долгоозерной улице около домов 20 и 23. Все произошло около под утро 25 около 04:58. В результате один из участников драки получил ножевое, а тот, кто нанес это ранение, после оказался в Елизаветинской больнице в тяжелом состоянии с очаговой травмой головного мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга и ушибленным лбом. Мужчину поместили в отделение анестезиологии — реанимации.

Выяснилось, что 39-летний мужчина подбежал к компании с битой и ножом, задел одного из людей, а после, выкинув все оружие, попытался скрыться. Но не тут то было. Беглеца догнали и избили битой. Затем печальная участь постигла и автомобиль напавшего гражданина: заднее стекло БМВ разбили, а заднюю дверь попытались вскрыть. Все это время между агрессорами бегала девушка и кричала. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, во время потасовки среди участников бегала и паниковала девушка.

Правоохранительные органы задержали всех пятерых человек в возрасте от 18 до 23 лет. На участников драки составили административные протоколы. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью».

Кроме того известно, что несколько из участников драки уже фигурировали в нескольких уголовных делах, в частности один из них совершили тайное хищение пожарного рукава в количестве, ущерб тогда составил 34 962 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пациента, изрезавшего четверых в больнице Колпинского района Петербурга, отправили в психбольницу.