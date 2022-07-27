СПбГУ вошел в топ лучших мировых университетов по версии ARWU-2022

В ежегодный рейтинг университетов мира Ranking of World Universities (ARWU) вошли сразу два петербургских университета. СПбГУ, который не сдает свои позиции с прошлого года, и ИТМО вошли в группу 76-100 в области автоматизации и управления.

Санкт-Петербургский Государственный Университет показал высокие результаты в области математики и вместе с МГУ вошел в топ по данной дисциплине в группе 151-200. В первую сотню вошли несколько российский вузов: «Высшая школа экономики», МГУ в области физики, Томский государственный университет в области машиностроения и МИСиС в области металлургической инженерии.

Рейтинг был составлен организацией Shanghai Ranking Consultancy. Эксперты проанализировали успехи более 1,8 тысячи университетов из 96 стран и регионов.

Ранее Gazeta.SPb рассказала о снижении спроса на загородную недвижимость в Санкт-Петербурге. Показатель упал на 34 процента.