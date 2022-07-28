Нерпенок поселился в Ленобласти рядом с людьми

Ладожский нерпенок решил пожить возле людей на реке Волхов. Он решил бесстрашно отдохнуть рядом с людьми.

Местные жители обрадовались появлению нерпенка — они успели полюбить своего маленького соседа и беспокоятся о его судьбе. Он поселился в десяти километрах от Ладоги. Вероятнее всего это один из выпускников «Фонда балтийской нерпы» — за этот год организацией было спасено восемь животных.

Об интересном соседстве рассказали представители Фонда. Специалисты рассказали, что Волховская нерпа полностью здорова и даже набрала вес. Это уже не первый раз, когда детеныш нерп выплывают к людям и отдыхают среди них.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала о том, как нерпенок вылез на берег к людям в центре Санкт-Петербурга. Петербуржцы с пониманием отнеслись к такому соседству и не беспокоили нерпу во время отдыха.