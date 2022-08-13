Солдата-срочника арестовали за изнасилование девочки в Петербурге

За изнасилование школьницы в Петербурге арестован молодой петербуржец. Его поймали, когда он проходил срочную службу в Крыму.

Как стало известно Gazeta.SPb, в июне в полицию с заявлением обратилась мать 12-летней девочки. Она обвинила 21-летнего парня в изнасиловании своей дочери, которое произошло еще 19 апреля на лестничной площадке в парадной дома на улице Летчика Лихолетова.

Было возбуждено уголовное дело об изнасиловании несовершеннолетней, не достигшей 14-летнего возраста. Во время расследования правоохранители установили причастность указанного молодого человека к изнасилованию. К этому моменту подозреваемый уже ушел в армию, службу он проходил в Севастополе.

В начале недели его задержали, а в четверг суд Севастополя отправил молодого человека под арест.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что дело возбуждено после смерти юного хоккеиста СКА от удара шайбы.