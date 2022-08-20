Число забелевших жителей Ленобласти за сутки достигло тысячи

В Ленинградской области за последние сутки зафиксированы 1 051 случай заражений коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 20 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 201 138 местных жителей. Всего выздоровели 189 904 пациента, в том числе 397 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции никто не умер. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 495.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 259 человек. А на третьем месте оказалась Московская область — 3 093 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что всемирная организация здравоохранения советует увеличить число вакцинированных граждан, а также рекомендует не забывать про ношение масок в общественных местах и проветривание мест, где наблюдается большое скопление людей.