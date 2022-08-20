Россия ведет переговоры об использовании карты «Мир» в КНР, Египте и Таиланде

Россия ведет переговоры об использовании карты "Мир" в КНР, Египте и Таиланде. Фото: duma.gov.ru

Россия ведет переговоры об использовании карты "Мир" в КНР, Египте и Таиланде. Фото: duma.gov.ru

В настоящее время Российская Федерация ведет переговоры по факту использования карты «Мир» в КНР, Египте и Таиланде.

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что сейчас решается вопрос использования карты «Мир» на территории других государств. Причиной, по которой идет работа над расширением территории действия «Мир», стала необоснованная блокировка всех российских клиентов со стороны крупнейших международных карточных платежных систем. Об этом пишут ТАСС.

Отмечается, что сейчас переговоры с Азербайджаном, Бахрейном, Египтом, Индией, Китаем, Кубой, Мьянмой, Нигерией, Таиландом и прочими странами иду, но находятся на разной стадии.

Панкин заметил, что к российской платежной системе уже подключились 11 стран. В частности, карты принимают в Абхазии, Армении, Белоруссии, Вьетнаме, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Турции, Узбекистане, Южной Корее и Южной Осетии.

Однако источники Gazeta.SPB предупреждают, что снять деньги с карты «Мир» в Южной Корее до сих пор невозможно, да и принимается она не везде, в связи с чем рекомендуется ехать в страну только с наличкой.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за месяц сумма операций россиян в пользу иностранных банков достигла 4,7 миллиарда долларов.