Правоохранители Невского района задержали таксиста за изнасилование спящей пассажирки

Один из петербургских таксистов подозревается в изнасиловании нетрезвой пассажирки, которая заснула в автомобиле.

Как стало известно Gazeta.SPB, инцидент произошел в Невском районе города. Специалисты возбудили уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». В полицию обратилась сама пострадавшая.

По словам девушки, являющейся индивидуальным предпринимателем, под утро 4 сентября, около 04:51, она вызвала машину через приложение «Яндекс.Такси». Во время поездки 34-летняя заявительница заснула, а водитель, воспользовавшись этим, у дома 37 по улице Шелгунова изнасиловал её. Затем потерпевшая самостоятельно покинула автомобиль.

Спустя несколько часов петербурженка обратилась за медицинской помощью в НИИ скорой помощи, откуда ее в удовлетворительном состоянии поместили в приёмное отделение.

В тот же день около 13:20 рядом с домом 3 по Варшавской улице полиция задержала Volkswagen Polo. За рулём автомобиля находился 30-летний гражданин Республики Киргизия.

Подозреваемого доставили в отдел полиции и поместили в ИВС.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Василеостровском районе Петербурга произошло нападение на таксиста с применением молотка, ножа и пистолета.