В Республике Карелия потребители за тепло набрали долгов на почти 300 млн рублей

В Республике Карелия потребители за тепло набрали долгов на почти 300 млн рублей. Фото: Петербургтеплоэнерго

В Республике Карелия потребители за тепло набрали долгов на почти 300 млн рублей. Фото: Петербургтеплоэнерго

К 1 сентября жители Республики Карелия задолжали поставщику тепла ООО «Петербургтеплоэнерго» около 300 млн рублей.

Больше всего долгов оказалось у потребителей в Питкярантском районе – более 201 млн рублей. Таким образом, сумма составила две трети всей задолженности потребителей Карелии.

Из общей суммы долга Питкярантского района 5 млн рублей приходится на долю муниципального бюджета: муниципальные организации не осуществляют оплату преимущественно в детских садах и школах. Еще 193 млн рублей просроченной дебиторской задолженности приходится на долю населения и управляющих компаний, часть которых уже находится в процедуре банкротства.

Речь идет, например, об ООО «Мастер Строй-Сервис» с задолженностью53,2 млн рублей, а также ООО «Народная управляющая компания г. Питкяранта» с долгами на сумму 55,5 млн рублей.

Сейчас бывших руководителей компаний привлекли к субсидиарной ответственности, а бывший руководитель ООО «Мастер Строй-Сервис» даже понес уголовное наказание за злоупотребление полномочиями. Дело о привлечении к субсидиарной ответственности бывшего руководителя ООО «Управляющая организация завода «Питкяранта» с задолженностью 41,2 млн рублей сейчас также рассматривается в Арбитражном суде Республики Карелии.

Питкярантский район является единственным районом в Карелии, где ситуация с платежами носит такой критический характер.

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