За последние 24 часа в Ленобласти коронавирус подхватили еще 948 граждан

За последние 24 часа в Ленобласти коронавирус подхватили еще 948 граждан. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

За последние 24 часа в Ленобласти коронавирус подхватили еще 948 граждан. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В Ленинградской области за последние сутки зафиксировано 948 случаев заражения коронавирусом.

Новую статистику сегодня, 9 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии в Ленобласти ковидом заразились 216 167 местных жителей. Всего выздоровели 204 295 пациентов, в том числе 1 014 за последние сутки. Также стало известно, что за минувший день в Ленобласти от последствий инфекции не умер ни один человек. Сейчас общее число жертв ковида в 47 регионе составляет 3 497.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 6 525 человек. На третьем месте оказалась Московская область — 2 125 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жители Санкт-Петербурга стали меньше заболевать коронавирусной инфекцией. По словам экспертов, пик заражений был преодолен. По сравнению с серединой августа госпитализировать горожан тоже стали реже.