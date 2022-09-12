Жителям России рассказали, что не рекомендуется делать при увольнении из-за выхода на пенсию

Жителям России рассказали, что не рекомендуется делать при увольнении из-за выхода на пенсию. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

Жителям России рассказали, что не рекомендуется делать при увольнении из-за выхода на пенсию. Фото: Baltphоto/Ольга Андросова

При увольнении российским пенсионерам посоветовали не подписывать срочный трудовой договор. По мнению специалиста, на это есть несколько причин.

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина объяснила, как следует действовать при увольнении из-за выхода на пенсию. В беседе с агентством «Прайм» специалист подчеркнула, что в случае, если сотрудник хочет оставить свою должность и уйти на пенсию, он может не дорабатывать обязательные дни.

Если сложилась такая ситуация, работодатель должен расторгнуть трудовой договор в указанный в документе срок. Однако важно, что в таком случае, работник указывает причину увольнения в заявлении, а именно — выход на пенсию, предупредила Сорокина.

Если пожилого человека увольняют из-за сокращения, ему полагается выходное пособие. Если пенсионер не трудоустроился в течении второго месяца после увольнения выплачивается среднемесячный заработок за второй месяц.

Однако, по словам специалиста, бывают случаи, когда граждан переводят на срочный договор, а позже не продлевают его, тогда россияне лишаются выходных пособий. В связи с этим экономист призвала не подписывать такие документы. Срочный трудовой договор заключается только при согласии обеих сторон.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсия пожилых граждан в России обязательно должна индексироваться вне зависимости от того, работает пенсионер или нет, считает уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.