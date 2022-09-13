За сутки коронавирусом заболели 44 045 россиян

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 44 045 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 157 143. Об этом стало известно сегодня, 13 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 4 663 человека, скончался 101 заболевший житель страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 385 530 граждан. Накануне выздоровели 48 187 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 144 853.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место с 3 478 заболевшими. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 4 946 человек. На третьем месте уже вторая раз подряд оказалась Самарская область — 1 681 новых ковид-пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце августа на территорию Петербурга привезли 51 тысячу комплектов доз вакцины «Спутник V» для профилактики коронавирусной инфекции.