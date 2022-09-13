Выяснилось, кому было адресовано сообщение о продлении простоя завода Nissan в Петербурге

До конца года завод Nissan в Петербурге не откроется, и эксперты уверены, что такое решение связано не только с логистическими проблемами. Заметка с первоисточника пропала, что дало основание для некоторых подозрений.

Новость пошла от японского англоязычного СМИ Nikkei, которое ее тут же удалила, а после на нее сослалось западное информагентство Reuters, которые информацию оставили, пишет «Мойка78», предполагая, что Nissan таким образом посылает сигналы на Запад, что не готова возобновлять бизнес в России.

Отмечается, что в течение последнего года котировки Nissan на бирже демонстрировали тенденцию к росту на фоне «дна» ноября и декабря 2021 года. Более того, согласно данным торгов, рост стоимости ценных бумаг практически совпал с заявлением концерна о приостановке работы в России. Акции снова обвалились к сентябрю текущего года. Брокеры предположили, что в компании понимают настроения в недружественных России странах, поэтому, вероятно, решили поправить свое положение на фондовом рынке.

Как отметил финансовый консультант Дмитрий Филиппов, простой понесет за собой потенциальные убытки и предположил, что эффект от решения не возобновлять работу в России не будет для компании долгосрочным.

При этом по итогам отчетности российского подразделения Nissan 2021 год стал первым прибыльным в истории петербургского завода, а по итогам 2020 финансового года предприятие ушло в минус на 4,1 млрд долларов.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что завод Nissan в Петербурге не откроется до конца 2022 года. Работу предприятия приостановили из-за нехватки комплектующих, а также проблем с поставками деталей из Японии и Европы.