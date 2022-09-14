За сутки коронавирусом заразились 51,7 тысячи россиян

За сутки коронавирусом заразились 51,7 тысячи россиян
Общее количество выявленных случаев инфицирования коронавирусом превысило 17 млн. Фото: Pixabay

В России продолжают ежедневно обновлять данные о числе зараженных коронавирусом. За последние сутки инфекция подтвердилась у 51 735 человек.

Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с ковидом, общее количество заболевших в стране за все время пандемии увеличилось до 20 208 878. Об этом стало известно сегодня, 14 сентября.

За вчерашний день госпитализированы с ковидом 4 481 человек, скончались 98 заболевших жителя страны. С начала пандемии от последствий инфекции умерли 385 628 граждан. Накануне выздоровели 50 521 человек. Общее количество выздоровлений достигло 19 195 104.

По числу новых случаев заражения за последние сутки среди российских регионов Санкт-Петербург занял второе место. Первой в антирейтинге стала Москва, где коронавирус выявили еще у 8 610 человек. На третьем месте оказалась Самарская область — 1 777 новых ковид-пациента.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что каждый шестой петербуржец выступил за ужесточение ковид-ограничений.

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