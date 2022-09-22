Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России

Петербург сохраняет 2 место по новым случаям коронавируса в России
Фото: pxhere

Петербург вновь оказался на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 22 сентября, стало известно, что за последние сутки в Северной столице выявили 3 865 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Накануне новых ковид-пациентов насчитывалось 3 897. Таким образом, суточная заболеваемость в городе увеличилась. Сегодня Петербург по этому показателю уступил Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 5 994 человек с коронавирусом, а на третьем месте Воронежская область, где выявили 2 091 новый случай.

За день в Петербурге выздоровели 4 658 человек, госпитализировали 244 местных жителей, скончались 20 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Петербург прибыло более 50 тысяч распылителей для назальной вакцины от коронавируса.

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