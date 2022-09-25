Петербуржцы заметили исчезновение «Подорожников» — брелоков

Петербуржцы заметили исчезновение &#171;Подорожников&#187; &#8212; брелоков
Петербуржцы заметили исчезновение "Подорожников" - брелоков. Фото: Baltphoto

В Северной столице горожане заволновались из-за пропажи «Подорожников» — брелоков. Согласно информации пресс-службы СПб ГКУ «Организатор перевозок», их исчезновение отметили еще летом, и до сих пор в метрополитене не могут объяснить, куда делись компактные карточки.

Раньше такие брелоки можно было купить в кассах петербургской подземки, но теперь такой возможности нет. Об этом пишут «Невские новости».

При этом сотрудники метрополитена не могут точно сказать, что случилось с указанными «Подорожниками». Также неизвестно, поступят лит они снова в продажу. Предполагалось, что новая партия появится осенью, но пока информации никакой по этому поводу нет.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что по мнению эксперта, разнообразие способов платежей — это несомненно удобная, функциональная и необходимая для петербургского транспорта вещь, но все должны иметь возможность оплачивать так, как им удобно.

новости СПб подорожник проезд транспорт


 

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Петербуржцы заметили исчезновение «Подорожников» — брелоков
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