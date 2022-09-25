Еще 3 314 петербуржцев заболели коронавирусом за сутки

Северная столица сегодня оказалась на втором месте среди российских регионов по суточной заболеваемости коронавирусом.

Сегодня, 25 сентября, стало известно, что за последние сутки в Петербурге выявили 3 314 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с пандемией коронавируса.

Сейчас Петербург по этому показателю немного уступает Москве, в которой за минувшие 24 часа зафиксировали 3 409 человек с коронавирусом, а на третьем месте расположилась Свердловская область, где выявили 2 289 новых случаев.

За день в Петербурге выздоровели 2 872 человека, госпитализировали 137 местных жителей, скончались 16 петербуржцев с коронавирусом.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компонент прививки от коронавируса при назальной вакцинации будет забираться шприцом, а после игла будет заменяться на специальную насадку для носовой полости.