Владимир Путин упразднил Ростуризм и передал его функции Минэкономразвития

Владимир Путин упразднил Ростуризм и передал его функции Минэкономразвития
Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития.

По информации официального сайта правительства России, Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму.
«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю:
1. Упразднить Федеральное агентство по туризму.
2. Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — сказано в документе.
Курировать сферу туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Напомним, что Ростуризм существовал с 2004 года. Руководителем ведомства с 2019-го была Зарина Догузова.
Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что Путин заявил, что частичная мобилизация будет завершена в течение двух недель.
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