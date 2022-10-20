Владимир Путин упразднил Ростуризм и передал его функции Минэкономразвития

Путин подписал указ об упразднении Ростуризма и передаче его функций Минэкономразвития.

По информации официального сайта правительства России, Владимир Путин 20 октября подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму.

«В целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов исполнительной власти постановляю: 1. Упразднить Федеральное агентство по туризму. 2. Передать министерству экономического развития Российской Федерации функции упраздняемого Федерального агентства по туризму», — сказано в документе.

Курировать сферу туризма в правительстве продолжит вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Напомним, что Ростуризм существовал с 2004 года. Руководителем ведомства с 2019-го была Зарина Догузова.