Петербург вошел в список российских регионов с самыми дорогими услугами ЖКХ

Россияне в среднем на 2,5% стали больше платить за жилищно-коммунальные услуги, таким образом, в обшей сложности суммы достигли 2 560 рублей. Петербург вошел в десятку самых дорогих регионов.

Лидирующие позиции занимают Якутия и Магаданская область. Там услуги ЖКХ обходятся в среднем выше четырех тысяч рублей. Об этом пишет ТАСС. Следом расположилась Московская область, где жители на услуги ЖКХ каждый месяц тратят примерно 3,7 тысяч рублей.

В Москве горожане на оплату счетов тратят 3,4 тысячи рублей, за ней стоят Ульяновская и Псковская области, — за ЖКХ местные жители платят по 3,1 тысячи рублей.

Следующую строчку занимает Ставропольский край с 2,9 тысячами рублей за услуги ЖКХ, а за ним расположился Санкт-Петербург, в котором граждане каждый месяц отдают коммунальщикам по 2,7 тысяч рублей.

А вот жители Пензенской области, Башкирии и Волгоградской области тратятся на ЖКХ меньше всего (получилось чуть выше тысячи рублей).

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на российском рынке недвижимости есть объявления о продаже квартир с пометкой «срочно», но частичная мобилизация несильно отразилась на увеличении таких предложений.