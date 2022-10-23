В Петербурге задержали надругавшегося над девочкой-инвалидом мигранта из Таджикистана

В Петербурге задержали надругавшегося над девочкой-инвалидом мигранта из Таджикистана
Фото: unsplash

В Красносельском районе Петербурга на девочку с инвалидностью напал мигрант с крайне сомнительными намерениями. Возбуждено уголовное дело.

Как стало известно Gazeta.SPb, ночью 22 октября в полицию обратилась 39-летняя петербурженка с заявлением о том, что вечером 21 октября у дома по улице Тамбасова неизвестный домогался до ее несовершеннолетней дочери.

Правоохранители выяснили, что преступник совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 13-летней девочки, инвалида 2 группы. Пострадавшая находится на домашнем обучении.

Подозреваемого в преступлении задержали через час у дома по проспекту Ветеранов — им оказался безработный гражданин Республики Таджикистан 28-и лет. Мужчина прибыл в Россию с целью работы и не состоял на миграционном учете.

По факу произошедшего следователь возбудил уголовное дело по пункту «б» части 4 статье 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что надругавшийся над несовершеннолетней петербуржец схлопотал черепно-мозговую травму от ее защитников.

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