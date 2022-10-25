Во Всеволожском районе из офиса компании злоумышленники вынесли ящик с 5 млн

Во Всеволожском районе из офиса компании злоумышленники вынесли ящик с 5 млн
Во Всеволожском районе из офиса компании злоумышленники вынесли ящик с 5 млн. Фото: Pxhere

Крупная кража произошла в деревне Мяглово Всеволожского района. Деньги потеряла одна из местных компаний, занимающихся перевозками грузов.

Как стало известно Gazeta.SPB, утром 23 октября в полицию позвонил 46-летний охранник предприятия по грузоперевозкам, который сообщил о краже из офиса.

В результате выезда специалисты установили, что 23 октября с 05:30 до 05:35 в доме 4 по улице Дорожная в деревне Мяглово двое неизвестных при помощи отжатия двери запасного выхода проникли в здание организации. После этого из кабинета генерального директора, расположенного на втором этаже, злоумышленники похитили металлический ящик с деньгами и с места происшествия скрылись.

Затем взломанный ящик обнаружили у здания офиса, но денег там уже не было. В общей сложности преступники забрали 5 000 000 рублей.

Заявление в полицию написал 47-летний директор компании. Видеонаблюдение из его кабинета было изъято. Выяснилось, что на вид злоумышленникам 25-30 лет, среднего телосложения. В момент произошедшего на головах злоумышленников были балаклавы, но одеты они были в светлые куртки.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что стали известны подробности неудавшегося ограбления банка актером сериала «Улицы разбитых фонарей» Андреем Божановым.

Всеволожский район кража ленобласть


 

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