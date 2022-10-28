В Петербурге пенсионерку оставили без квартиры и 6 миллионов рублей

В Петербурге пенсионерку оставили без квартиры и 6 миллионов рублей. Фото: unsplash

В Петербурге пенсионерку оставили без квартиры и 6 миллионов рублей. Фото: unsplash

Жительница Приморского района осталась без квартиры и 6 миллионов, которые она перевела ненастоящему сотруднику Центробанка.

Как стало известно Gazeta.SPB, 68-летняя пенсионерка с улицы Полевая Сабировская обратилась в полицию 27 октября около 15:10. Пострадавшая рассказала, что 4 октября ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником службы безопасности ЦБ РФ. Мужчина заявил, что с денежными счетами пенсионерки осуществляются мошеннические действия, поэтому нужно перевести деньги на «безопасный счет». Тогда, в период с 4 по 6 октября пожилая женщина сняла со своего счета 1 миллион рублей и перевела их многочисленными транзакциями на продиктованные неизвестным счета.

На следующий после этого день гражданке снова позвонили. Мужчина заявил, что является сотрудником ФСБ России. Под предлогом попытки мошенниками завладеть квартирой заявителя звонивший убедил женщину продать принадлежащую ей квартиру в доме 9 по Богатырскому проспекту за 5 000 000 рублей. После получения денег за квартиру пенсионерка через разные банкоматы Приморского района перевела всю сумму на чужие банковские счета по указанию неизвестных лиц.

В общей сложности сумма ущерба составила 6 миллионов рублей. Было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Злоумышленников разыскивают.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что пенсионерка с Гражданского перевела злоумышленнику миллион рублей. Утром во вторник ей позвонил неизвестный мужчина, который заявил, что денежные счета женщины в опасности.