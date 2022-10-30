Пострадавший в пламени петербуржец попал в больницу из полыхавшей кухни на Адмиралтейской

Пострадавший в пламени петербуржец попал в больницу из полыхавшей кухни на Адмиралтейской
Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Утром в Колпинском районе Петербурга загорелась «однушка». В результате пожара пострадал петербуржец.

По данным пресс-службы петербургского МЧС, 30 октября в 08:49 спасателям поступило сообщение о пожаре в Колпинском районе Северной Столице в доме на Адмиралтейской улице. Прибывшие на место специалисты установили, что в однокомнатной квартире, на кухне обгорела обстановка на площади 9 кв. метров.

Примерно через 20 минут пожар удалось ликвидировать — пламя тушили 3 единицы техники и 15 человек личного состава МЧС. К сожалению, без пострадавших на этот раз не обошлось — в результате пожара получил ущерб здоровью мужчина — его госпитализировали в лечебное учреждение.

Ранее Gazeta.SPb рассказывала, что прокуратура Петербурга проведет проверку после крупного пожара на складе в поселке Металлострой.

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