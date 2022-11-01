Пермский людоед вышел на свободу после двух десятков лет за решеткой

Пермского людоеда выпустили на волю после более чем 20 лет за решеткой. Он получил срок за убийство мужчины и женщины.

Пермский каннибал Михаил Малышев вышел на свободу после более чем 20 лет заключения в колонии. Информацию об этом журналистам подтвердили в пресс-службе пермского ГУФСИН. Ранее информация об освобождении 56-летнего людоеда появилась в Сети.

Как сообщают РИА новости, в ведомстве пояснили, что Малышев вышел на свободу 28 октября. Каннибал отбывал наказание в колонии в Пермском крае. В 2002 году его приговорили к 25 годам за убийство двоих человек. После он расчленил их и частично съел.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в сервисных центрах рассказали о «донорстве» и «каннибализме», практикующихся в России. Несмотря на санкции сервисные центры в России продолжают работать. Здесь появляется понятие «каннибализм», которое может шокировать на слух, однако на деле все гораздо проще.