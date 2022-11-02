По факту взрыва в ЖК в Колпино возбуждено уголовное дело

После взрыва, произошедшего в ЖК в Колпино, возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности при проведении строительных или иных работ.

Как сообщили в пресс-службе главного следственного управления Следственного комитета России по Санкт-Петербургу, инцидент произошел в понедельник, 31 октября.

На пустыре у дома 28, расположенного на улице Севастьянова, на трубе подземного газопровода, заполненной сжатым воздухом, сорвало заглушку. Она, в свою очередь, повредила продувочную свечу соседней нитке газопровода, что привело к выбросу газовых потоков.

В результате более 30 припаркованных автомобилей получили повреждения. Сумма ущерба к настоящему времени не установлена, выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее Gazeta.spb рассказывала, что прокуратура начала проверку по факту взрыва в ЖК в Колпино. На месте происшествия уже побывал прокурор Колпинского района.