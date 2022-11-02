Пьяный петербуржец укусил полицейского за ногу

Житель Санкт-Петербурга, напавший на полицейского, обвиняется в совершении нападении на сотрудника полиции. Прокуратура Кировского района уже утвердила обвинительное заключение по уголовному делу.

По версии следствия, обвиняемый в ночь на 9 сентября, будучи пьяным, в ответ на законное требование полицейского прекратить создавать шум, укусил правоохранителя зубами в область бедра левой ноги. Инцидент произошел во дворе дома 60 по проспекту Маршала Жукова.

В результате инцидента полицейский получил телесные повреждения в виде гематомы, не причинившие вред здоровью, и испытал физическую боль.

Нападавший признал свою вину в полном объеме. Уголовное дело было направлено в Кировский районный суд, где будет рассмотрено по существу.

Ранее Gazeta.spb сообщала, что застолье в Выборгском районе закончилось ножевым ранением. Злоумышленник напал на пострадавшего с ножом после совместного распития спиртных напитков.