На Коломенской ссора супругов закончилась ножевым

На Коломенской семейный конфликт не обошелся без ножевого. Пострадавшая в реанимации.

В четверг, 3 ноября, в полицию Центрального района Петербурга поступило сообщение, что в квартире дома 7 по Коломенской улице ножевое ранение. На вызов выехали наряды сотрудников правоохранительных органов.

Как стало известно Gazeta.SPb, прибывшие полицейские обнаружили женщину с ножевым ранением грудной клетки. Ее госпитализировали в реанимацию. На месте происшествия по подозрению задержали ее супруга. По версии следствия, он ударил жену ножом во время ссоры. Мужчину поместили в изолятор. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что застолье в Выборгском районе закончилось поножовщиной. Вечером 1 ноября в дежурную часть поступило сообщение через 112 о получении жителем Выборгского района ножевого ранения.