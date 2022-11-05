Пенсионерка из Выборгского района поверила мошенникам, набрала кредитов и потеряла квартиру: ущерб составил 12,3 млн

Петербургская пенсионерка лишилась всего и осталась с долгами из-за мошенников. Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 3 ноября, в полицию Выборгского района Петербурга обратилась пожилая местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Она рассказала, что 10 сентября ей позвонил неизвестный и представился сотрудником банка. По его словам, злоумышленники якобы получили доступ к ее данным, и чтобы сберечь деньги их необходимо перевести на «безопасный счет».

Как стало известно Gazeta.SPb, в период с 10 по 19 сентября старушка осуществляла переводы многочисленными транзакциями на указанные номера счетов. Более того, она взяла два кредита, продала квартиру и все эти средства отправила злоумышленникам. Ущерб составил 12 290 000 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пожилая уборщица из Калининского района хотела заработать на акциях, но отдала мошенникам 1,7 млн рублей и набрала кредитов.