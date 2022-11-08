Петербург стал одним из самых шумных городов России

Петербург попал в список самых шумных российских городов. Причина в большом количестве транспорта.

Москва и Петербург стали одними из самых шумных городов России. Заместитель руководителя управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов рассказал о мегаполисах, в которых проблема ощущается наиболее остро.

В беседе с RT специалист пояснил, что главным источником шума являются автомобили. В список самых шумных городов вошли Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Севастополь, Липецк, Тюмень. Самые тихие регионы — Камчатский край, Карачаево-Черкесия и Калмыкия.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что автоэксперт рассказал, как подготовить автомобиль к длительной поездке. Советы помогут и в коротких поездках. Прежде всего, шины должны подходить по сезону. Также нужно обновить «омывайку», если вместо нее вода— ее следует заменить на «незамерзайку», чтобы не возникло проблем при минусовой температуре.