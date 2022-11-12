Канцлер Германии Шольц заявил, что критика не отвлекала его от переговоров с Путиным

Канцлер Шольц высказал, что никто не смог его отвлечь от переговоров с Путиным. Он также напомнил, что приедет в Россию зимой.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказал, что критика и осуждение не отвлекали его от переговоров с президентом России Владимиром Путиным по поводу стабилизации ситуации на Украине. Немецкий политик отметил, что хотел бы, чтобы конфликт прекратился.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на западные СМИ, Шольц сделал данное заявление в ходе мероприятия, организованного редакционным объединением RedaktionsNetzwerk Deutschland. Он отметил, что приедет в Россию в феврале 2023 года.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе пресс-конференции в Германии озвучил, что Россия сохранит интерес к экспорту нефти после введения потолка цен. По его мнению, Кремль будет принимать любые решения, которые принимает, но чиновник предполагает, что желание Кремля поставлять энергоресурсы не исчезнет.