Пенсионерка из Фрунзенского района «спасала» сына от суда и отдала мошенникам полмиллиона рублей

Во Фрунзенском районе местная жительница спасала сына от последствий ДТП, но нарвалась на мошенников. Возбуждено уголовное дело.

В пятницу, 11 ноября, в полицию Фрунзенского района обратилась пожилая местная жительница и сообщила, что стала жертвой мошенников. Горожанке поступил звонок от неизвестного, представившегося ее сыном.

Как стало известно Gazeta.SPb, злоумышленник сообщил, что якобы стал виновником ДТП и для урегулирования вопроса без суда нужны деньги. Позже на пороге квартиры старушки уже был курьер, забравший у нее полмиллиона рублей. Примет преступника пенсионерка не запомнила. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербурженка перевела мошенникам 2,6 млн рублей, спасаясь от «черных риелторов». По ее словам, с октября по ноябрь 2022 года ей на мобильный телефон звонил неизвестный.